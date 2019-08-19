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Украина

Биньямин Нетаньяху посетил мемориал Бабий Яр

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 Юрий Смирнов 
Биньямин Нетаньяху посетил мемориал Бабий Яр
Авторское право
REUTERS/Gleb Garanich
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с официальным визитом на Украине, посетил вместе с президентом Владимиром Зеленским мемориал Бабий Яр в Киеве - место, где 29 и 30 сентября 1941 г. нацисты и их пособники уничтожили около 34 тысяч украинских евреев. Бабий Яр оставался местом массовых казней вплоть до освобождения Киева в 1943 г. В общей сложности здесь погибли не менее 100 тыс человек.

Память о жертвах должна служить предупреждением о том, что идеология нетерпимости и насилия забирает самое дорогое и самое ценное – человеческую жизнь.
Владимир Зеленский
президент Украины
Наша главная задача это бороться за то, чтобы не допустить повторения Бабьего Яра. Мы всегда будем защищать наши жизни, несмотря ни на кого и ни на что.
Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Глава израильского правительства провёл в Киеве переговоры как с новым президентом Украины, так и с уходящим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Стороны подписали соглашения о сотрудничестве, правовом, культурном и экономическом, в том числе в области сельского хозяйства.

Підписано 4 надважливих документи: - Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством аграрної політики та...

Publiée par Команда Зеленського sur Lundi 19 août 2019