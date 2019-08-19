Внимание, корь!

Всемирная организация здравоохранения исключила Великобританию из списка стран, победивших корь. Уберечься от этого инфекционного заболевания помогает вакцина MMR: одна прививка делается ребёнку, когда ему исполнится год, а следующая - перед школой.

Но лишь 87% британских детей получают вторую дозу вакцины, против необходимых 95%. В Англии каждый седьмой ребёнок не проходит полную стадию иммунизации; показатели в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии немного лучше, но также не достигают целевого уровня. .

"Польза от прививок перевешивает возможные последствия, - убеждён этот отец. - Для меня нет никаких сомнений, что детей нужно прививать сразу же, как об этом скажет врач".

"Конечно, каждая мать сама решает, вести своего ребёнка на прививку или нет, что касается меня лично - то я считаю, что это нужно делать", - говорит эта женщина.

Проблему кори в Великобритании решили всего 3 года тому назад. Но на фоне снижающейся иммунизации она вновь вернулась: в первом квартале 2019 года был клинически подтвержден 231 случай заболевания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился принять неотложные меры для защиты британцев от кори.