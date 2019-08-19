Массовые аресты в Турции

Власти Турции сняли с должностей мэров трех городов, обвинив их в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Руководители городов Диярбакыр, Ван и Мардин, находящихся на преимущественно курдском юго-востоке страны, были избраны 5 месяцев назад. Все они являются представителями прокурдской Демократической партии народов, входящей в парламент страны.

Согласно заявлениям МВД Турции, их обвиняют в различных преступлениях, в том числе в пропаганде сепаратизма. Также в ходе расследования спецслужбы задержали более 400 человек в 29 областях страны по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана.

Сельчук Мызраклы, снятый мэр г. Диярбакыр

"События похожи, на землетрясение 17 августа 1999 года, которое стало самым смертоносным в истории. Этот инцидент будет отмечен как землетрясение 19 августа в отношении политических и демократических ценностей, а также верховенства закона в Турции".

По оценкам экспертов, более 40 000 человек были убиты в ходе конфликта между турецкой армией и курдскими боевиками с тех пор, как в 1984 году Рабочая партия Курдистана начала борьбу за курдскую автономию в составе Турции. Организация признана террористической во многих странах, включая государства Евросоюза.