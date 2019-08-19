Германия забирает детей джихадистов

Сирийские курды передали Германии детей боевиков группировки ИГИЛ - впервые после того, как Берлин и Эрбиль заключили соглашение о репатриации.

Речь идёт о трёх сиротах в возрасте до 10 лет, чьи родители - немецкие граждане - умерли, и новорождённом. Его мать жива, но состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Сообщается, что дети были встречены на сирийско-иракской границе сотрудниками немецкого консульства и будут переданы родственникам в Германии.

После падения "халифата" международное сообщество столкнулось с проблемой репатриации семей джихадистов, захваченных или убитых в Сирии и Ираке. Сегодня в лагере беженцев "Аль-Холь", подкотрольном сирийским курдам, находятся около 12 тысяч - детей и женщин, которые надеются вернуться на родину.