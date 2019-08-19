Сербия обзавелась трассой made in China

В Сербии начато движение по новой автомагистрали, построенной китайскими инвесторами. Трасса Е- 763 соединяет Белград с черногорским городом Биело-Поле. Строительство велось по линии глобального проекта КНР "Один пояс, один путь".

В числе первых пользователей автомагистрали оказался и президент Сербии Александр Вучич: "Сербию и Китай связывает железобетонная дружба. Я благодарен за инициативу "Один пояс, один путь", предложенную председателем КНР Си Цзиньпином. Проект оказался очень важным для развития Сербии, наш народ этого не забудет. Хочу заметить, что подрядчик не испугался сложностей при возведении этого участка трассы".

Цель китайского проекта "Один пояс, один путь"- создать глобальную торговую и инфраструктурную сеть, которая соединит Азию с остальным миром. Новая трасса в Сербии стала первой в Европе дорогой, построенной китайцами.