Италия: оставить или отставить?

Через сутки Италия узнает, как будет развиваться ее политически сценарий на пике кризиса: на 20 августа запланировано выступление в Сенате премьера Джузеппе Конте и дебаты о доверии кабинету министров. Ожидается, что по итогам сессии Конте может сообщить о своей отставке, запустив механизм подготовки к досрочным выборам. Выиграть которые полон решимости инициатор происходящего - вице-премьер правительства, глава партии "Лига" Маттео Саливни, или "капитан", как его называют СМИ. Наблюдатели считают, что капитанский расчет верен и выборов не избежать. Вопрос номер один, когда их проводить?

Профессор политологии Фулко Ланчестер напоминает о запланированном на осень голосовании по бюджету - дате, которую Сальвини не сможет сбросить со счетов: “Думаю, что президент Италии Маттарелла (это мое личное мнение, он сам об этом не говорил) хотел бы избежать очень скорого проведения досрочного голосования. Ему удобнее получить переходное правительство, чтобы не назначать выборы слишком близко к дате голосования по бюджету, ведь это может иметь разрушительные для страны последствия".

За развитием событий многие итальянцы наблюдают с пляжей, сезон отпусков в разгаре. У Сальвини, считают аналитики, не было времени дожидаться возвращения страны в рабочий ритм: на сентябрь оппозиция запланировала провести голосование о доверии самому "капитану", которого либералы обвиняют в якобы имевшем место получении незаконного финансирования из России.

Профессор Ланчестер уточняет: "Голосование о доверии Сальвини запланировано на сентябрь, и он хотел избежать худшего для себя сценария Отсюда - история с досрочными выборами. Правда, по ходу Сальвини понял, что и этот вариант может оказаться сложным, теперь он делает все возможное, чтобы сохранить свое место".

8 августа Сальвини объявил, что правящая коалиция с "Движением пяти звезд" после месяцев внутренних разногласий неработоспособна и предложил провести новые выборы. Готовы ли к ним итальянцы?

Вот несколько мнений.

- Я доверяла нынешнему правительству, считала, что оно способно на перемены. Была расстроена новостью о расколе в кабмине.

- Если честно, я теперь не знаю, за кого голосовать, кому доверять.

- Очень надеюсь, что нынешнее правительство окончательно распадется в кратчайшие сроки. Ждать нельзя, мы и так достигли максимума непрофессионализма и глупости.

У "Лиги" Маттео Сальвини рейтинги до сих пор росли уверенно и быстро, однако итальянцев, судя по всему, разочаровало вмешательство "капитана" в их отпускные планы. Скажется ли это на результатах голосов, покажет время.