Картонные "Лица улиц"

Обыкновенный картон стал одним из главных героев Международного фестиваля "Лица улиц", который вот уже шестой год подряд проводится в Екатеринбурге. Жители страны Картонии с удовольствием демонстрируют маски и костюмы, сделанные своими руками.

В создании экспонатов картонного шествия приняли участие и профессиональные худодники из разных стран. Михаэль Веерман приехал из Нидерландов:

"Почему я так люблю картон? Потому что его можно легко достать, это очень дешёвый материал, он пригоден, даже если уже использовался ранее, и с ним так приятно работать".

Фестиваль "Лица улиц" - это и многочисленные уличные представления. От классической пантомимы до экспериментальных современных спектаклей: в фестивале приняли участие более 30 театральных и танцевальных коллективов из России, Швейцарии, Франции и Германии