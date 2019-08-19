"Женщина-лебедь" полетит из Шотландии в Западную Африку со стаей птиц

"Женщина-лебедь" Саша Денч отправится в путешествие на мотопараплане со стаей скоп по пути их миграции из Шотландии в Западную Африку. Орнитолог надеется выяснить, почему эти крупные хищные птицы погибают в пути и не возвращаются в Великобританию для размножения.

"Если в Великобритании есть чистая вода, много рыбы и деревья для размножения, у нас должны жить скопы, но они не возвращаются из миграции, - сказала Денч, соучредитель Трастового фонда по охране водоплавающих птиц. - Так что же с ними происходит? Что-то не так в Великобритании или, может, на всем пути миграции?"

Во время путешествия "женщина-лебедь" надеется получить ответы на эти вопросы. Ей предстоит преодолеть расстояние в 10 тысяч км и пролететь над пятнадцатью странами. "Мы знаем, например, что от 50 до 60% птиц, которые родились в Великобритании, не возвращаются туда для размножения", - сказала она.

В викторианскую эпоху скопы расценивались как угроза для запасов рыбы, поэтому на них активно охотились. В 1916 году птицу объявили ​​вымершей в Шотландии. С 1950-х годов скопы начали возвращаться в Соединенное Королевство. Прилетая в марте или апреле, с приближением холодов они отправляются в теплые края.

"Миграция скоп - одна из величайших загадок мира. Ее было бы интересно разгадать", - добавила Денч. Защитница природы начнет свое путешествие в августе следующего года. Она полетит на одной скорости и высоте с птицами. Миграция займет около четырех с половиной месяцев.

В прошлом Денч уже совершала полеты с птицами. В 2016 году она пролетела 7500 км со стаей лебедей из российского Нарьян-Мара в британский Глостершир.