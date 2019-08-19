Что такое "Европейский пикник" и как он повлиял на распад СССР?

В понедельник 19 августа исполнится 30 лет со дня так называемого "Европейского пикника" - символического открытия австрийско-венгерской границы, ставшего одним из символов распада Восточного блока. За три часа, которые длилось мероприятие, более 600 граждан ГДР сбежали на Запад.

Пикник был организован немецкой оппозиционной группировкой "Панъевропейский союз" и партией "Венгерский демократический форум" за день до национального праздника Венгрии.

Его спонсором выступили эрцгерцог Отто фон Габсбург - претендент на несуществующий австро-венгерский трон, ставший впоследствии депутатом Европарламента от Германии, и венгерский коммунистический политик Имре Пожгай. С их помощью страны договорились открыть десятилетиями остававшиеся закрытыми ворота на старой Братиславской дороге, которые разделяли деревни Санкт-Маргаретен-им-Бургенланд в Австрии и Шопронкёхида в Венгрии.

В пикнике приняли участие более 15 тысяч человек, включая тысячи граждан ГДР, которым было запрещено путешествовать в "недружественные страны". Возможностью бежать на Запад в этот день воспользовались сотни человек. Венгерские пограничники не стали стрелять по перебежчикам.

"Европейский пикник" - один из главных предвестников распада СССР

Нестабильная политико-экономическая ситуация вынудила Венгрию ослабить контроль на границе еще до августа 1989 года. Опасаясь наказания со стороны СССР, сразу после массового бегства гэдээровцев правительство страны вернуло усиленный пограничный контроль.

Но число людей, пытающихся перебраться на Запад, начало расти и в ночь на 22 августа пограничники убили 36-летнего перебежчика из Восточной Германии Курта Вернера-Шульца. Осознавая, что сдержать массовое бегство невозможно, премьер-министр Миклош Немет на следующий же день вылетел в ФРГ для встречи с министром иностранных дел Гельмутом Колем.

11 сентября австрийско-венгерскую границу окончательно открыли. По некоторым оценкам, 30 тысяч жителей ГДР сбежали на Запад. Руководство Восточной Германии попыталось воспрепятствовать поездкам своих граждан в Венгрию. В ответ тысячи людей бежали в Чехословакию.

Ужесточение пограничного контроля со стороны ГДР привело к массовым акциям протеста, которые, в свою очередь, привели к разрушению Берлинской стены 11 ноября 1989 года и воссоединению Западной и Восточной Германии годом позднее.

Ситуация в Восточном блоке накалилась настолько, что цепная реакция привела к народным выборам в странах "железного занавеса", падению коммунистических правительств и распаду таких стран, как Чехословакия, Югославия и, в конечном итоге, СССР.