Орбан и Меркель отметили падение "железного занавеса"

Виктор Орбан и Ангела Меркель, которых часто рассматривают как антиподов по вопросу открытости границ и миграции, отметили вместе 30-летие падения "железного занавеса" на венгерско-австрийской границе.

В 1989 г. Венгрия была первой страной восточного блока, позволившей своим гражданам свободно путешествовать на Запад. 19 августа 1989 г. этим воспользовались более 600 граждан Восточной Германии.

В этот день венгерские власти символически открыли ворота на старой Братиславской дороге в приграничном городе Шопран и пограничники не стали мешать восточным немцам перейти в соседнюю Австрию, откуда многие из них направились на территорию ФРГ.

Ангела Меркель, сама уроженка ГДР, поблагодарила Венгрию от лица своих сограждан за эту возможность.