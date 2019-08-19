Мадрид ждёт ответа от Proactiva

"Рим и Мадрид пришли к соглашению, выбрав Мальорку в качестве порта для высадки 107 мигрантов с судна Proactiva Open Arms", - сообщили представители НПО.

Испанские власти, в свою очередь, заявили, что никаких сделок с Италией не заключали. Они предложили судну, которое 18-й день дрейфует у берегов итальянского острова Лампедузы, направиться в любой ближайший порт королевства.

"Мы давно не выходили на связь с близкими. Они наверняка думают, что мы мертвы. Я просто хочу сойти на берег Лампедузы, позвонить родным, принять душ. Если так и дальше будет продолжаться, я предпочту вернуться в Алжир”, - говорит один из пассажиров.

"Здесь нет хорошей еды, душа, нет чистой одежды. У нас какие-то кожные заболевания. Мы не можем здесь больше оставаться", - вторит ему этот мужчина.

Ранее Open Arms ответила отказом на предложение Мадрида причалить в порту испанского города Альхесираса. В НПО назвали эту идею "нереалистичной", учитывая, что и без того измождённым пассажирам судна пришлось бы провести в пути ещё несколько дней.

Между тем, все более сложной становится ситуация на борту корабля Ocean Viking, застрявшего на полпути между Мальтой и Лампедузой.

Разрешения сойти на берег вторую неделю ждут 365 пассажиров - мигрантов, спасённых в Средиземном море сотрудниками организации "Врачи без границ".