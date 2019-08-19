Макрон и Путин в Брегансоне

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает в своей летней резиденции, в старинном форте Брегансон российского лидера Владимира Путина. Среди главных тем переговоров - развитие двусторонних отношений, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная программа.

Макрон не обошел вниманием и митинги в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в результате которых были задержаны сотни манифестантов.

Россия - европейская страна, а потому заслуживает места в системе европейских ценностей. Именно поэтому этим летом мы призвали Россию уважать свободу собраний и свободу слова, поэтому же ее делегация смогла принять участие в выборах генсекретаря Совета Европы. Я верю в европейскую Россию. Эммануэль Макрон Президент Франции

На повестке дня - вопросы международной безопасности: прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также украинский вопрос.

Конечно, по юго-востоку Украины будем говорить, по Донбассу. Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой... осторожный оптимизм. По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Владимир Путин президент России

Переговоры проходят за несколько дней до саммита "Большой семерки" во французском Биаррице. В контексте украинского конфликта на него Владимир Путин приглашен не был.