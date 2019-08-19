Макрон и Путин в Брегансоне

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает в своей летней резиденции, в старинном форте Брегансон российского лидера Владимира Путина. Среди главных тем переговоров - развитие двусторонних отношений, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная программа.
Макрон не обошел вниманием и митинги в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, в результате которых были задержаны сотни манифестантов.
На повестке дня - вопросы международной безопасности: прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также украинский вопрос.
Переговоры проходят за несколько дней до саммита "Большой семерки" во французском Биаррице. В контексте украинского конфликта на него Владимир Путин приглашен не был.