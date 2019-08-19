Иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля, покинул в воскресенье заморскую территорию Великобритании в Гибралтаре. Накануне гибралтарское правительство отказалось задерживать судно по требованию Вашингтона, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. Указывается, что танкер был переименован в Adrian Darya 1 и вывесил иранский флаг.

Тем временем президент США Дональд Трамп, усиливший санкции против Ирана, выразил уверенность, что его политика подталкивает Тегеран к переговорам с Соединенными Штатами для заключения соглашения с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп: "Они захватывали корабли, но не трогали наши суда, и им лучше этого впредь не делать. Я скажу так: я действительно думаю, что Иран хочет говорить с США по этому вопросу. Однако они не совсем знают, как начать, потому что они гордые люди. Но их страна разваливается. Их экономика - это просто катастрофа. Они вынуждены что-то делать".

В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. Grace 1 был задержан британским морским патрулём по подозрению в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. 15 августа власти Гибралтара освободили из-под стражи экипаж судна, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после "получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии".