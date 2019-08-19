Косово: вражда в две смены

Обеим девочкам по 9 лет, обе они живут в Косове и чувствуют себя совершенно разными. Эмилия – сербка, а Илеза – албанка.

Школьные занятия здесь начинаются в сентябре, но албанские и сербские дети учатся в разные смены. Война в Косово 20 лет назад разделила эту деревню: в одной половине живут сербские семьи, в другой – албанские. И между собой они почти не общаются.

Бесим Палоя, отец

"Мы рассказываем нашим детям, как страдали и как нас выгнали из дома. Тогда я был школьником, и у меня навсегда остался этот страх"

Илеза Палоя, албанка

"Было бы здорово, если бы мы все могли встретиться и поговорить о том, что произошло. Я думаю, сербы должны извиниться. Тогда обе стороны смогут жить в мире"

Родители Илезы до сих пор держат обиду на сербов в деревне и не хотят, чтобы девочка играла с сербскими детьми.

Эмилия, сербка

"Я думаю, что было бы трудно учиться вместе, потому что тогда у нас было бы два языка одновременно. И я не знаю, захотят ли албанские дети дружить с нами. Мы не нравимся им из-за прошлого"

Возможно, когда новое поколение в Косове вырастет, детям удается собраться вместе, поговорить и найти общий язык.