Гренландию не продадут

Президент США Дональд Трамп заявил, что что действительно обсуждает возможность покупки датского острова Гренландия. Американский лидер уточнил, что проект не является приоритетным: "По сути это - просто крупная сделка с недвижимостью. Там многое можно предпринять. Сейчас Гренландия лишь отягощает Данию, которая теряет там до 700 миллионов долларов", - отметил он.

На крупнейшем острове Земли размещена самая северная авиабаза США. О стратегическом потенциале этой точки заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу: "Гренландия - стратегическое место, там много ценных минералов Не хочу сейчас делать прогнозов. Я просто констатирую, что президент, неплохо разбирающийся в недвижимости, хочет изучить потенциал сделки по покупке Гренландии".

Датские власти назвали идею Дональда Трампа абсурдной. С позицией Копенгагена согласно и почти 60-тысячное население острова. Вот несколько мнений:

- Извините, но нет. Это народ, страна, культура!

- Ну кто воспринимает Трампа всерьез? Его идеи его полностью характеризуют. Он потерял связь с реальностью!

Примечательно, что в середине 40-х Дания уже получала предложения о продаже Гренландии от тогдашнего американского президента Гарри Трумэна.

В начале сентября Дональд Трамп впервые посетит Копенгаген с государственным визитом; будет ли там обсуждаться гренландский проект, пока неясно.