Эхо греческого кризиса: социальный разрыв

Борьба с неравенством и бедностью в Европе - одна из главных тем саммита "Большой семёрки". По этому случаю, телеканал Euronews подготовил серию репортажей. Первый из них посвящён проблеме социального разрыва в Греции.

У Аго Куитими и Тассоса Атанасопулоса много общего. Обоим под 50. Отцы двоих детей, трудоголики. Оба наслаждались качественным уровнем жизни до тех пор, пока по Греции не ударил экономический кризис. В ту пору между ними возник разрыв, который стал стремительно увеличиваться.

Аго родом из Албании, переехал в Грецию 30 лет назад, трудился в строительстве. Университетского диплома и специальных навыков у него не было. И когда строительные работы заморозили, Аго занялся доставкой продуктов питания.

"У меня есть семья. Чтобы её прокормить, я вынужден выполнять эту трудную работу, - рассказывает он сам. - Это небезопасно из-за движения на дорогах. Летом - жарко. Зимой - холодно. Мне платят четыре евро в час. Я тружусь по 13 часов в день, потому что моя жена не работает, у нас двое маленьких детей. Нужно платить за аренду жилья, по счетам, за разные внешкольные занятия. Но главное - у меня нет долгов".

Тассос - инженер-электрик. Программы по спасению греческой экономики подразумевали среди прочих активное использование возобновляемых источников энергии. Наш собеседник предвидел такой ход развития событий и рискнул, открыв своё предприятие, которое стало крупным игроком в этой отрасли.

"У меня такой характер. Еще когда я был совсем маленьким, отец учил меня действовать исходя не из того, что я могу или не могу, а из того, что я хочу сделать. И я начал свое дело. С нуля. Решение я об этом я принял в 2010 году. Мне хотелось создать бизнес-среду, отличную от той, в которой я работал ранее. Наша цель - вывести компанию в следующее десятилетие, удвоив или утроив её масштабы, как в финансовом плане, так и в плане опыта и достижений. Чтобы она расширялась как в самой Греции, так и за её пределами", - говорит основатель Enerdia SA.

Неравенство в Греции достигло беспрецедентно высокого уровня в кризисные времена. В последние два года разрыв сократился. Несмотря на это, каждый третий грек по-прежнему рискует оказаться за чертой бедности или в социальной изоляции.