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Италия

Французским туристам грозит тюремный срок за кражу песка с пляжа

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 Мария Сашинская 
Французским туристам грозит тюремный срок за кражу песка с пляжа
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Что будет, если унести песок с пляжа к себе домой? Об этом скоро узнает пара из Франции. Туристы хотели покинуть остров Сардиния с 40 килограммами песка.

Они заявили, что не знали, о том, что совершают уголовное преступление. Тем временем супруги рискуют получить от одного до шести лет тюрьмы. С 2017 года вывоз песка, галек и ракушек с Сардинии наказывается штрафом до 3000 евро или тюремным заключением. Такими строгими мерами власти надеются положить конец тому, что туристы портят местные пляжи, увозя с собой природные сувениры.