Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Пожары на Гран-Канарии не утихают

 Комментарии
 Мария Сашинская 
Пожары на Гран-Канарии не утихают
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Более 3500 гектаров сожжены, около 8000 человек эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших север испанского острова Гран-Канария.

Пожар, который начался в субботу в муниципалитете Вальесеко, является третьим за неделю и наносит большой ущерб природе острова. Пламя уже вошло в национальный заповедник Тамадаба, где растут старейшие в регионе сосны.

Комбинация жары, сильного ветра и низкой влажности не дает пожарам ослабнуть. Пока что огонь остается только в центральной части острова и не выходит к прибрежным районам, где обычно отдыхает большинство туристов.

По информации властей, шестнадцать самолетов и вертолетов, а также более 700 пожарных в настоящее время работают, чтобы сдержать пламя.