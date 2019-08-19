Пожары на Гран-Канарии не утихают

Более 3500 гектаров сожжены, около 8000 человек эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших север испанского острова Гран-Канария.

Пожар, который начался в субботу в муниципалитете Вальесеко, является третьим за неделю и наносит большой ущерб природе острова. Пламя уже вошло в национальный заповедник Тамадаба, где растут старейшие в регионе сосны.

Комбинация жары, сильного ветра и низкой влажности не дает пожарам ослабнуть. Пока что огонь остается только в центральной части острова и не выходит к прибрежным районам, где обычно отдыхает большинство туристов.

По информации властей, шестнадцать самолетов и вертолетов, а также более 700 пожарных в настоящее время работают, чтобы сдержать пламя.