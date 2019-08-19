В защиту слонов

Историческую победу празднуют защитники животных. Совсем скоро продажа диких африканских слонов в зоопарки или для дальнейшего их использования в сфере развлечений может оказаться под запретом. Эту идею поддержали большинство государств-участников Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Если 28 августа решение будет утверждено на пленарном заседании Конференции СИТЕС, слонов можно будет увидеть лишь в заповедниках - в их естественных условиях обитания.

Ситуация критическая. Еще несколько лет назад на континенте проживали более миллиона особей. Но ежегодно мы теряем около 35 тысяч слонов. На карту поставлено их выживание. Сейчас на континенте меньше чем полмиллиона слонов. Если так продолжится, в Африке не останется слонов. Кадду Себунья глава Африканского фонда защиты дикой природы

Главная причина резкого сокращения популяции - спрос на слоновую кость

Также на проходящей в Женеве Конференции делегаты из 180 стран, в том числе и России, обсуждают защиту жирафов, число которых только за последние тридцать лет сократилось на 40%, и ограничения на промысел акульих плавников, при котором зачастую еще живое, но изуродованное животное выбрасывается обратно в океан.

По данным ООН, из-за воздействия человека на окружающую среду сегодня около миллиона видов животных и растений - на грани исчезновения.