В защиту слонов

Историческую победу празднуют защитники животных. Совсем скоро продажа диких африканских слонов в зоопарки или для дальнейшего их использования в сфере развлечений может оказаться под запретом. Эту идею поддержали большинство государств-участников Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Если 28 августа решение будет утверждено на пленарном заседании Конференции СИТЕС, слонов можно будет увидеть лишь в заповедниках - в их естественных условиях обитания.
Главная причина резкого сокращения популяции - спрос на слоновую кость
Также на проходящей в Женеве Конференции делегаты из 180 стран, в том числе и России, обсуждают защиту жирафов, число которых только за последние тридцать лет сократилось на 40%, и ограничения на промысел акульих плавников, при котором зачастую еще живое, но изуродованное животное выбрасывается обратно в океан.
По данным ООН, из-за воздействия человека на окружающую среду сегодня около миллиона видов животных и растений - на грани исчезновения.