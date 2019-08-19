Гран-Канария в огне

Лесной пожар на испанском острове Гран-Канария вышел из-под контроля и на протяжении понедельника распространялся на всё новые площади. 9 000 человек, проживающих в 8 муниципалитетах, были вынуждены покинуть свои дома.

Пожар вспыхнул в субботу и в условиях сильного зноя, ветра и засухи начал распространятся в разных направлениях. В настоящее время огнём охвачены внутренние горные районы острова. До побережья, где находится подавляющее большинство местных жителей и приезжих курортников, он еще не добрался. Не затронута пожаром и воздушная гавань острова, аэропорт Гран-Канария.

За три дня полностью выгорели 6 тысяч гектаров леса. В понедельник вспыхнул заповедный лес природного парка Тамадаба. Этот район острова труднодоступен для пожарных расчётов. Главная роль в тушении огня здесь отводится пожарным самолётам и вертолётам.

«Мы не высыпаемся по ночам, – жалуется жительница охваченного пожаром района, – потому что всё время думаем о том, что может случиться. В Техеде очень ветрено и мы не знаем, что может стрястись ночью. Потому что в темноте пожарные самолёты не летают, а наземные пожарные мало что могут сделать при таком ветре. Скорей, им самим лучше держаться подальше от такого пламени».

По информации властей, в тушении пожары задействованы шестнадцать самолетов и вертолетов, а также более 700 пожарных. Председатель регионального правительства Анхель Виктор Торрес обещает справиться со стихией в самое ближайшее время.