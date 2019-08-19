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Великобритания

Народу слово

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 Мария Горковская 
Народу слово
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Британская оппозиция против "жесткого брексита". Лидер лейбористов Джереми Корбин призывает парламентариев вынести вотум недоверия кабинету Бориса Джонсона и позволить ему самому сформировать временную администрацию.

Последнее слово по вопросу ухода из Евросоюза будет за народом, заявляет он: "Если этой осенью состоятся выборы, лейбористы пообещают избирателям новое всеобщее голосование. Они примут окончательное решение, даже если захотят остаться в ЕС. Три провальных года с тори, пообещавшими "брексит", привели к ожесточению взглядов. Без одобрения британцев теперь не может быть принято ни одно решение".

Ранее появились сообщения об утечке информации из правительственного досье о возможных последствиях "жесткого брексита". Среди них - нехватка еды, топлива и лекарств. Из-за таможенных проверок работа британских портов нарушится на срок до трех месяцев. А между Северной Ирландией и Ирландской республикой может появиться полноценная граница.

"Конечно, сегодня наши друзья и партнеры по другую сторону Ла-Манша заявляют о нежелании пересматривать свои позиции. Ничего страшного. Я уверен, что рано или поздно они это сделают. Ну а пока мы будем готовиться к выходу из ЕС без сделки", - в свою очередь, заявил Борис Джонсон.

На этой неделе у британского премьера назначены встречи с лидерами Германии и Франции. Борис Джонсон вновь попытается убедить европейских коллег исключить из проекта соглашения "бэкстоп" — механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии.

В Брюсселе отступать не собираются и уверены: в случае выхода из ЕС "без сделки" главным проигравшим окажется Лондон. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии Наташа Берто.

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