"Брексит": опасения преувеличены?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие представители его правительства опровергли сообщения о том, что Лондон не готов к выходу из Евросоюза по так называемому жесткому сценарию и об угрозе продовольственного кризиса из-за "брексита", заявив, что они основаны на устаревших документах кабинета, в которых приводились наихудшие варианты развития событий, а не наиболее вероятные.

Утечка из досье по подготовке к "брекситу" произошла незадолго до переговоров британского премьера с европейскими лидерами. В среду Джонсон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг - с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что он будет добиваться заключения нового соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

Как сообщило британское издание The Sunday Times, со ссылкой на правительственные документы, которые попали в его распоряжение, Британия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского Союза без соглашения. В них также говорится, что при сценарии жесткого "брексита" будет создана полноценная граница с Ирландией, а также возрастут расходы на социальное обеспечение.

Все это, как отмечает издание, приведет к росту общественных беспорядков, а накаливание ситуации на границе с Ирландией может довести до массовых протестов. Однако Майкл Гоув, отвечающий за подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки, говорит, что эта информация вырвана из контекста.

Координатор по "брекситу" Майкл Гоув: "Я думаю, что некоторые опасения по поводу отсутствия сделки по "брекситу" были преувеличены. Это, безусловно, тот случай, когда на дороге будут какие-то неровности, некоторые разрушительные элементы в случае бездействия, но документ, который появился в The Sunday Times, предусматривал развитие наихудшей ситуации, проектирование которой позволяло нам предпринять шаги для ее смягчения. И мы предприняли ряд таких шагов".

В политических кругах Британии публикация доклада вызвала предсказуемую реакцию - противники выхода из ЕС используют его как подтверждение своих наихудших прогнозов, тогда как сторонники "брексита" призывают не нагнетать обстановку. В любом случае, для принятия решений остается не так много времени: крайний срок выхода - 31 октября.