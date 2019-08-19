Технологии во спасение

Тело французского туриста, пропавшего девять дней назад к югу от Неаполя, было найдено в воскресенье. Симон Готье позвонил в службу спасения 9 августа, сообщив, что упал со скалы и сломал обе ноги где-то на побережье. Его близкие жаловались на то, что спасателям требовалось слишком много времени на организацию поисков. Итальянские власти начали расследование.

Можно ли было вовремя установить местонахождение 27-летнего француза и спасти его? Да, отвечают эксперты, причём при помощи технологии, которая давно существует.

Гэри Мачадо, исп. директор Ассоциации европейских экстренных служб (EENA):_

"Почему его не нашли вовремя? Это связано с тем, что Италия, Франция, Испания и другие страны Европы не применяют технологию AML - Advanced Mobile Location, - которая позволяет собирать ваши геоданные и отправлять их через смс-сообщения в информационный центр экстренных служб"._

Euronews:

"Как сделать так, чтобы эта система заработала"

Гэри Мачадо:

"Развернуть AML довольно просто. Она работает на каждом устройстве Аpple и Аndroid по всему миру. Эта технология уже есть на телефонах европейцев. Правительствам стран нужно связаться с Google и Apple. Они должны сообщить им, номера каких экстренных служб надо активировать с тем, чтобы они могли получать информацию и делиться ей с другими службами страны. Главное препятствие - в нежелании самих государств. Хотя существует юридическое обязательство по развёртыванию этой системы к декабрю 2020 года. 14 европейских стран уже активировали AML. Другие пока этого не сделали".

Euronews:

"Повлечёт ли за собой какие-либо изменения трагедия, произошедшая в Италии?"

Гэри Мачадо:

"Люди в недоумении от того, что в 2019 году мы не можем осуществлять геолокализацию при помощи технологии, которую мы все используем ежедневно - заказывая такси или пиццу, например. Безусловно, просто необходимо, чтобы эту технологию начали применять в каждой экстренной службе и по всей Европе".