Портленд: антифашисты против ультраправых

13 человек арестованы после столкновений двух враждующих политических групп в Портленде, на северо-западе США.

В городе был организован марш ультраправого экстремистского движения Proud Boys, в ответ на что на собственную акцию вышли представители антифашистских групп.

Полицейские всеми силами — не всегда успешно — пытались предотвратить столкновения.

Кристиан, Proud Boys:

«Мы — гордые западные шовинисты. Мы решительно настроены создать новый мир, мы поддерживаем предпринимателей, мы уважаем статус домохозяйки. Мы, в конце концов, за первую поправку, которая даёт всем право говорить, что они хотят, как бы странно оно ни звучало».

По данным полиции, с обеих сторон в акциях участвовали более 1200 человек. У многих активистов изъяты дубинки, металлические прутья, газовые баллончики. Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем.

Это уже не первое подобное событие в Портленде; в город, по сообщениям местных СМИ, прибывают сторонники обоих движений из других регионов США.