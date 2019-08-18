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Италия

Испания предложила, Proactiva отказалась

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 Марфа Васильева 
Испания предложила, Proactiva отказалась
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REUTERS TV
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Не выдержав 16-дневного ожидания на борту Open Arms, четверо мигрантов в воскресенье прыгнули в море, пытаясь доплыть до итальянского острова Лампедуза. Члены экипажа судна испанской неправительственной организации были вынуждены нырнуть следом, чтобы вернуть беглецов на борт.

После этого ситуация на Open Arms резко ухудшилась, свидетельствует глава НПО Proactiva Оскар Кампс: "Как вы видите, на борту не прекращаются ссоры, панические атаки, царит хаос... К чему еще нам готовиться? К погибшим? Те, кто не погибли в море, должны умереть на борту Open Arms? Надеюсь, что органы правосудия примут должные меры!"

Ранее в воскресенье стало известно, что правительство Испании предложило Open Arms бросить якорь в порту южного города Альхесирас. Как уточняется в коммюнике, решение принято в связи с "чрезвычайной ситуацией" на борту судна, а также перед лицом "немыслимого отказа итальянсих властей" разрешить мигрантам сойти на берег. При этом в Мадриде понимают, что высадка в Альхесирасе означает для пассажиров и экипажа Open Arms еще несколько дней пути. Proactiva отклонила предложение испанских властей, назвав его "нереалистичным".

Прокомментировал ситуацию и глава МВД Италии Маттео Сальвини: "Испанский премьер-министр предложил Open Arms "безопасный порт", потому что Сальвини плохой, расист, безответственный... Чего мы только не видели за 17 (sic!) дней: больные, которые оказались здоровыми, несовершеннолетние, которым исполнилось 18. Но дорогу осилит идущий".

У утру воскресенья на борту Open Arms оставались 107 человек. За последние несколько дней 40 мигрантов были доставлены на берег по состоянию здоровья, в том числе 30 несовершеннолетних.