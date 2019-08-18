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Испания

Пожары на Канарах

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 Павел Барсуков 
Пожары на Канарах
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Более двух тысяч жителей острова Гран-Канария эвакуированы из зоны сильных лесных пожаров. Огнём охвачено полторы тысячи гектаров. Перерезаны несколько важных автодорог. В тушении принимают участие самолёты с баз в Испании.

Это уже второе возгорание за неделю в этом районе. Сейчас пламя движется в сторону леса, уже выгоревшего в предыдущие дни; но спасатели хотят подстраховаться на случай, если ветер внезапно изменит направление.

"Мы были у соседей, когда поступил приказ. Пришлось срочно бежать домой, хватать самое необходимое и спускаться сюда".

"Я очень волнуюсь: там, наверху, мой дом, посреди всего этого хаоса. А мы тут можем только ждать", - говорят местные жители.

По данным испанских СМИ, это лето выдалось очень тяжёлым для пожарных: за неполный август общая площадь возгораний в лесах оказалась вчетверо больше того периода в прошлом году. В пятницу стало известно об аресте 9 человек, которых подозревают в поджогах и неосторожном обращении с огнём.