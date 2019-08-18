Сальвини: "Я расскажу, что на самом деле происходит!"

"Я подготовился и расскажу 60 миллионам итальянцев, что на самом деле происходит!" - пообещал вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини в воскресном прямом включении на Фейсбуке, говоря о запланированном на вторник выступлении в Сенате.

Планируется, что первым слово возьмет глава правительства Джузеппе Конте. Он должен представить сенаторам текущую ситуацию в свете требований "Лиги" Сальвини вынести на голосование вотум недоверия кабинету министров. Ожидается, что Конте выдвинет против Сальвини ряд обвинений, в том числе в постоянном отсутствии на саммитах Евросоюза.

До сих пор вопрос о вотуме доверия правительству не появлялся в повестке дня верхней палаты итальянского парламента. Ряд аналитиков предполагают, что сделка уже заключена между "Движением 5 звезд", Демократической партией и формированием "Вперёд, Италия!". Они не исключают, что во вторник правительство уйдет в отставку, а президент Серджо Матарелла поручит Джузеппе Конте сформировать новую коалицию, в которой уже не будет "Лиги".