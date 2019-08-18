Блиц-визит Путина во Францию

Встреча в летней резиденции французских президентов форте Брегансон на средиземноморском побережье, совместная пресс-конференция и рабочий ужин - такова программа блиц-визита Владимира Путина во Францию. Она состоится за неделю до саммита "большой семерки", который принимает французский город Биарриц. Владимира Путина на нем не будет, но в Париже убеждены, что Россия "способна сыграть решающую роль в урегулировании международных кризисов".

Главы двух государств обсудят те же вопросы, что фигурируют в повестке дня встречи в верхах глав семи промышленно развитых стран. В первую очередь речь идет об иранской ядерной сделке. Как пояснил в воскресенье помощник главы государства Юрий Ушаков, Москву и Париж объединяет задача сохранения всеобъемлющего плана действий и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива.

Обсудят они и ситуацию на востоке Украины. Франция неоднократно выступала с предложением провести в ближайшей перспективе саммит в нормандском формате. Россия поддерживает его, пояснил Ушаков, но считает, что нужна тщательная подготовка, чтобы встреча принесла политически важные результаты.

В повестке дня переговоров и ситуация в Сирии. Стороны планируют обсудить проведение четырехстороннего саммита с участием руководства России, Франции, Турции и Германии.

В окружении Эммануэля Макрона не исключают, что он подвергнет критике жесткие действия московских властей в отношении манифестантов, требующих свободных выборов в Мосгордуму. В ответ на подобные заявления Москва намекнула, что не собирается выслушивать поучения от французских властей после многомесячного движения "жёлтых жилетов" и не менее жестких действий сил правопорядка.