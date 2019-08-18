Турция: операция по перехвату мигрантов

Турецкие власти предотвратили попытку сотен мигрантов отправиться в Грецию. В выходные местная береговая охрана провела семь операций по задержанию 330 нелегалов, намеревавшихся отплыть к острову Лесбосу.

Как сообщается, в основном это выходцы из Афганистана, Сирии, Ирана и Ирака. Всего же с 10 августа на этой пограничной территории были заблокированы около 700 человек.

По данным ООН, после пика в 2015 году, когда число прибывающих в Европу через Средиземное море мигрантов и беженцев превысило миллион человек, поток резко сократился.

Так, с января по август текущего года до побережья стран-членов ЕС добрались чуть более 50 тысяч нелегалов. Уточняется, что большинство из них направляются именно в Грецию.

Турецкие власти усилили пограничный контроль после того, как Брюссель распорядился выделить Анкаре три миллиарда евро на решение миграционных проблем. Но Турция по-прежнему остаётся отправной точкой на пути следования мигрантов в Европу.