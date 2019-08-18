Лиса - друг человека

Это Инари, домашняя лиса. Вот уже три года, как она живёт в квартире у Юлии Шехтман. Чтобы приучить Инари хорошо себя вести дома и на прогулке, не портить мебель, понадобилось около двух лет. Ведь лисы бывают активным и ночью, и это не очень-то удобно, когда за стеной - соседи. Но Юлия не жалеет потраченного на своего любимца времени:

"Это очень интересное животное, - говорит она. - С ним действительно интересно, они легко обучаются. какие-то вещи воспринимают легче, чем собаки, то есть с ними интересно заниматься именно. Но тратится на это очень много времени".

Одиссея одомашнивания лисиц началась в лаборатории Новосибирского института цитологии и генетики в 1959 году, когда академик Дмитрий Беляев загорелся идеей воссоздать процесс одомашнивания собаки. Для эксперимента была выбрана её ближайший родственник - лиса. Несколько десятков серебряных лисиц были собраны и привезены для скрещивания с разных советских ферм, занимавшихся разведением этих животных. Учёные отбирали лучшие экземпляры на протяжении 60 поколений.

Главный научный сотрудник института доктор биологических наук Людмила Трут, продолжившая дело Беляева после его смерти, рассказывает:

"Из группы, которую мы отобрали со всех ферм, мы отбирали потомков из рождённых ими также наиболее спокойных: из поколения в поколение, из поколения в поколение. Так вот отбор и превратил агрессивно-трусливых лисиц в таких же дружелюбных животных, как собаки".

На одомашнивание собаки у природы ушло 15тысяч лет. Учёные "уложились" в несколько десятилетий. Ферма института начала продавать детенышей лис в 2011 году, и сегодня их можно даже купить в Интернете. Десятки домашних лис нашли свой дом и семью в США, Нидерландах, Франции, Южной Корее и России.