Сильнейший пожар в пригороде Дакки

От 3 до 10 тысяч человек, по разным данным, лишились крова в результате сильнейшего пожара, вспыхнувшего в пятницу вечером в пригороде столицы Бангладеш.

По данным местных властей, две тысячи лачуг в расположенном к северу от Дакки городе Мирпур превратились в пепел. Погибших нет, несколько человек получили легкие ранения. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы получить доступ к необходимому количеству воды и потушить пламя.

В Мирпуре проживают в основном работники текстильной промышленности. Многие в момент возгорания отсутствовали, уехав к родственникам по случаю мусульманского праздника жертвоприношения.

Оставшиеся без крыши над головой будут размещены в пустующих административных зданиях, в частности, школах. Правительство также обязалось предоставить пострадавшим продукты питания и денежную компенсацию. В настоящий момент выясняются причины пожара и оценивается степень ущерба.

Пожары - частое явление в трущобах Бангладеш, отмечают обозреватели, в связи с отсутствием общепринятых норм безопасности при строительстве. По меньшей мере 25 человек погибли в марте этого года, когда пожар вспыхнул в 22-этажном коммерческом здании в престижном районе Дакки Банани.