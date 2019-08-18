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Автопробег по "Балтийскому пути"

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 Надежда Дрямина 
Автопробег по "Балтийскому пути"
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Колонна из сотен старинных автомобилей отправилась в путешествие по Прибалтике. Грандиозным автопробегом Эстония, Латвия и Литва отмечают юбилей "Балтийского пути".

Тридцать лет назад почти два миллиона человек выстроились в "живую цепь", соединившую Ригу, Таллин и Вильнюс. Акция стала символом стремления трёх союзных республик к независимости.

"Это историческое событие не только в связи с 30-летием "Балтийского пути", но и потому что нам удалось объединить энтузиастов, владельцев и любителей ретро-автомобилей трёх стран", - поясняет Эгидий Эйнорис, организатор автопробега.

Почти 200 машин, украшенные литовскими, латвийскими и эстонскими флагами, покинули центральную площадь Вильнюса. В городах на пути следования колонны запланированы праздничные мероприятия и концерты. А конечной точкой маршрута во вторник станет Таллин.

"У нас больше нет этилированного бензина, которым мы когда-то заправляли "Ладу". Теперь у нас есть бензин европейский. А ещё есть свобода, демократия. Мы - члены Европейского Союза, члены НАТО. Мы стали теми, кем надеялись стать. Об этом мы и мечтали", - сказал, выступая перед публикой, спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис.

Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989-го. Спустя полгода первой о выходе из состава СССР объявила Литва.

ЮНЕСКО признала "Балтийский путь" "феноменом ненасильственного сопротивления" и внесла акцию в "Список памяти".

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