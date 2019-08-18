Взрыв на свадьбе: десятки погибших

Более 60 человек стали жертвами взрыва в Кабуле. По данным полиции, террорист-смертник взорвал себя во дворце бракосочетаний на западе города, в зале для мужчин. Пострадавших, по последним данным, более 180. Число жертв, по словам врачей, может ещё увеличиться: на свадьбу пришли около тысячи гостей.

«Взрыв произошёл возле сцены, на которой играли музыканты. Все дети, молодые люди, все, кто был там рядом — все погибли», — рассказывает очевидец.

Ответственность за организацию взрыва никто ан себя не взял. Представители движения Талибан заявили о своей непричастности и осудили убийство мирных жителей, в том числе детей.

Боевики группировки «Исламское государство», которая также активно действует в Афганистане, пока не выступали с заявлениями.

В Кабуле это уже 17-й крупный теракт с начала года. Жертвами предыдущих нападений стали более 110 человек.