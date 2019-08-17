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США

Скончался актёр Питер Фонда

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 Павел Барсуков 
Скончался актёр Питер Фонда
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REUTERS
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В США на 80-м году жизни скончался актёр Питер Фонда. Сообщается, что причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком лёгких.

Фонда происходит из известной в Голливуде семьи. Его отец, сестра и дочь также известные актёры.

Сам Питер стал знаменит в 1969 году после роли в фильме «Беспечный ездок» режиссёра Денниса Хоппера. За участие в этой картине Фонду впервые номинировали на «Оскар». Однако ни одной статуэтки киноакадемии актёр за свою карьеру так и не получил.

Зато среди его наград два «Золотых глобуса»: лучшая мужская роль в драме «Золото Ули» 1997 года и лучший актёр второго плана в телефильме «Страсть Эйн Рэнд» 2000 года.