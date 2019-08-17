Судан: соглашение подписано

В Хартуме лидеры Военного совета Судана и оппозиционного альянса "За свободу и перемены" подписали соглашение о переходном периоде, который позволит осуществить постепенную передачу власти гражданскому правительству.

Согласно документу, высшим органом власти в Судане на три года станет Суверенный совет, в состав которого войдут по пять представителей военных и гражданских сил, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Переходный военный совет руководит Суданом с апреля, после отстранения от власти президента Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет.