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Украина

Смертельный пожар в Одессе

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 Ольга Патапенка 
Смертельный пожар в Одессе
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В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Возгорание произошло в ночь с пятницы на субботу в гостинице "Токио Стар" на Водопроводной улице. По данным местных сми, пожар вспыхнул на втором этаже в прачечной отеля и охватил площадь в 1000 кв.м.

Постояльцев отеля эвакуировали, но пламя удалось потушить лишь спустя три часа. Для ликвидации пожара были задействованы 65 спасателей и 13 единиц техники.

Причины возгорания пока не установлены. Полиция начала расследование относительно нарушения требований пожарной безопасности в здании гостиницы. Раньше здесь находилось трамвайное депо.