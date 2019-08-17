Джакарта: тонущий город

Столица Индонезии Джакарта, по данным экспертов, к 2050 году может на треть оказаться под водой. Город, в котором проживает более 10 миллионов человек, тонет из-за поднятия уровня воды в океане. Помимо наводнений, столица страдает от перенаселенности, плохой городской планировки, проблем с системами водоснабжения и канализации, а также от транспортных пробок.

В обращении к нации по случаю годовщины независимости страны президент Индонезии Джоко Видодо объявил о решении перенести столицу из Джакарты на соседний остров Калимантан:

Столица - не просто символ единства нации. Этот город также демонстрирует прогресс, которого удалось достичь жителям страны. Это необходимо для достижения экономического равенства и справедливости. Нам нужен образ успешной, современной Индонезии.

В мае президент Видодо побывал в трех городах на Калимантане, однако куда конкретно будет перенесена столица пока не сообщается.

В Джакарте сильнее всего страдает от наводнений северная часть города. Эти районы города уходят под воду на 10 сантиметров ежегодно, не только из-за повышения уровня воды в море, но также из-за отсутствия систем водоотвода и канализации. Масштабный проект по строительству защитной стены осуществляется медленно, но там, где она уже появилась, жители чувствуют себя под защитой.

Жительница Джакарты рассказывает: "Стало лучше, после того, как у нас построили волноотбойную стену. Она защищает нас. Если вода в море поднимается, она почти не попадает в наш район".

Еще один собеседник сообщил, что теперь вообще не боится наводнений: "В прошлом меня прямо в дрожь бросало, когда вода начинала подниматься. В 2007-м году я чуть не утонул, все мои вещи унесло в море. Всё пришлось покупать заново".

Согласно планам правительства Индонезии, перенос столицы с острова Ява на Калимантан начнется через два года, в 2021-м, и займет около десяти лет.