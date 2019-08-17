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мир

Сменил название и намерен уйти

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 Михаил Саленков 
Сменил название и намерен уйти
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Иранский танкер может в ближайшие дни покинуть Гибралтар. Как сообщил представитель компании-экспедитора, несмотря на ордер на арест судна, выданный США, сейчас идет подготовка к отправлению.

Танкер выйдет в открытое море, как только прибудет новая команда, в которую, как сообщается, входят граждане Индии и Украины. О том, куда отправится танкер, пока неизвестно.

Владельцы судна решили изменить его название, закрасив прежнее Grace I. Теперь, согласно надписи на борту, это Adrian Darya I.

Судно перевозит свыше двух миллионов баррелей иранской нефти. Оно было задержано британским морским патрулем по подозрению в нарушении санкций, введенных против Сирии. Однако суд Гибралтара позже постановил освободить танкер.