Гонконг: 11-я суббота протестов

В субботу сразу в нескольких районах Гонконга — новые антиправительственные акции протеста.

Утром на на манифестацию выходили учителя и преподаватели. В первую очередь они высказывают возмущение полицейским насилием в отношении своих учеников и студентов — постоянных участников антиправительственных выступлений:

«Их избивают, наносят травмы, арестовывают. Нас очень беспокоит всё происходящее и то ,как на них это может отразиться в долгосрочной перспективе».

«Я не могу просто смотреть, как они вынуждены спасать наш город вместо нас самих. Это нечестно, они же просто школьники и студенты».

«Я всё больше и больше злюсь на правительство. Они ничего не делают для решения проблем. Они просто самоустранились и подливают масла в огонь. Им всё равно, что будет с молодыми ребятами, которые противостоят полиции, получают побои. Правительство и Кэрри Лам вообще ничего не говорят нам».

Манифестации проходят в Гонконге уже 11-ю субботу подряд. Противостояние становится всё более жёстким. Накануне к административной границе Гонконга на учения были стянуты значительные силы китайских войск. Это было воспринято как демонстрация готовности к силовому разгону митингов в особом административном районе.