Совбез ООН обсудил ситуацию в Джамму и Кашмире

В Сринагаре, летней столице Джамму и Кашмира, после пятничной молитвы несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против решения центрального правительства Индии лишить регион автономии. По данным полиции, на этот раз протест был менее многолюдным, чем неделю назад, и прошёл мирно. Индийские власти обещают уже в этом месяце отменить чрезвычайные меры безопасности: ограничения на передвижения по региону и на услуги телефонной и интернет-связи.

По инициативе Китая ситуацию в регионе обсудил Совет Безопасности ООН. Пакистан называет Джамму и Кашмир оккупированной территорией и не считает, что вопрос её статуса является внутренним делом Индии.

Сегодня весь мир обсуждает этот оккупированный штат, ситуацию с правами человека в Джамму и Кашмире, которая чудовищна, так как они нарушаются Индией безнаказанно. Малиха Лодхи постоянный представитель Пакистана при ООН

По мнению Китая, решение Дели противоречит резолюции ООН, согласно которой вопросы суверенитета и административной юрисдикции штата должны быть решены на межгосударственных переговорах.

Общее мнение членов Совета Безопасности состоит в том, что вовлечённые стороны должны воздерживаться от односторонних действий, которые могут усилить напряжённость, которая и без того очень опасна. Чжан Цзюнь постоянный представитель Китая при ООН

Последние события обострили ситуацию на линии контроля, отделяющей индийскую часть Кашмира от территории, контролируемой Пакистаном. Поступают сообщения о перестрелках. На этом фоне министр обороны Индии посетил полигон, на котором более 20 лет назад проводилось ядерные испытание, где отозвался с похвалой о бывшем премьер-министре Атале Бихари Ваджпаи (скончавшемся ровно год назад), при котором Индия обзавелась ядерным оружием.