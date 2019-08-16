Федор готовится к полёту. Российский андроид займёт место на борту беспилотного «Союза», который через неделю отправляется на МКС.

Робот работает в режиме «аватара» — повторяет все действия за оператором. Предполагается, что с его помощью можно выполнять самый широкий круг задач: от простого перемещения инструментов до тонких работ в открытом космосе.

Испытания продлятся около двух недель. Управлять манипулятором будет российский космонавт Александор Скворцов.

В теории Федора можно будет оснастить полноценным искусственным интеллектом: в Роскосмосе не исключают, что механизмы этой серии станут «испытателями» нового российского космического корабля «Федерация» — в том числе в полётах к Луне.

История Федора насчитывает уже несколько лет. Его создавали в том числе и для военного применения: он управлял квадроциклом и стрелял из пистолетов, что вызвало недовольство зарубежных поставщиков. Примерно половина электроники Федора сделана в России, друга половина — импортная.