Зачем Трампу покупать Гренландию?

В пятницу ряд мировых СМИ обсудил желание Дональда Трампа купить Гренландию - самый большой остров в мире, принадлежащий Дании. И хотя многие расценивают высказывания американского президента как шутку, а датские власти уже высказались о невозможности подобной сделки, Гренландия представляет стратегический интерес для США.

Гренландия - автономная датская территория, хотя географически остров относится к североамериканскому континенту и находится между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Над островом пролегает кратчайший воздушный путь из Европы в Северную Америку, здесь же расположена самая северная военная база США, на которой развернута часть американской системы ПРО.

В мае госсекретарь США Майк Помпео должен был посетить Гренландию с визитом, но поездку отменили из-за обострения напряженности с Ираном. Издание Wall Street Journal сообщает, что Помпео должен был обсудить обеспечение безопасности в регионе в связи с растущим к нему интересом со стороны Китая.

Китай - угроза международному влиянию США

США рассматривают рост Китая как растущую угрозу своему международному влиянию. Уже несколько десятилетий Пекин инвестирует в инфраструктуру, бизнес и природные ресурсы в Африке, Азии, а также в Центральной и Южной Америках. Теперь, возможно, Китай станет одним из серьезных игроков в Арктике.

В прошлом году китайские власти изложили план "Полярного шелкового пути" в дополнение к инициативам, нацеленным на создание экономических и торговых связей в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

В июне китайская госкорпорация отказалась от строительства двух международных аэропортов на острове после того, как власти Гренландии обратились к датскому подрядчику для завершения проектов.

Тем не менее, Пекин продолжает строить планы по развитию новых судоходных линий, которые откроются после таяния арктического льда из-за изменения климата.

США предлагали купить Гренландию в 1946

В прошлом США уже покупали земли для расширения своей территории и защиты своих интересов. В 1867 году президент Эндрю Джонсон купил у Российской империи Аляску. В 1959 году Аляска стала одним из американских штатов.

В начале холодной войны президент Гарри Трумэн предложил купить Гренландию в 1946 году за 100 миллионов долларов.

Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность покупки Гренландии в частном порядке. В начале сентября американский президент впервые посетит Данию с государственным визитом, но нет никаких официальных подтверждений того, что покупка острова будет поставлена на повестку дня во время переговоров.

Сама идея возможности покупки или продажи острова и его обитателей вызвала гнев гренландцев. "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - заявила агентству Рейтер министр иностранных дел Гренландии Энн Лоне Баггер.