Разный Ленин

Ленин-фараон, Ленин-терминатор или даже индеец.

В таких необычных образах смоли увидеть бывшего лидера СССР посетители "Музея советского быта" в Екатеринбурге.

Цель выставки под названием "Вечно живой" - объединить современное искусство и взгляд на историю, а также попытаться показать личность Ленина с новой свежей точки зрения.

Ирина Светоносова, организатор выставки:

"Я считаю, что можно и нужно проговаривать, обсуждать и наших правителей, и наших руководителей, смеяться над ними, шутить. Это нормально. Это нужно делать".

По задумке организаторов бюст Владимира Ильича – это чистый лист, и каждый из художников мог отдаться творческому порыву и разрисовать его по своему усмотрению.

Марина Козлачкова раскрасила скульптуру в своих любимых тонах - зеленом и оранжевом:

"Я бы назвала это так - переосмысленный символ советской эпохи. Разрешили теперь людям повеселиться, и каждый хочет самовыразиться. Мы же не злимся, не хотим что-то обругать".

Всего на выставке было представлено 13 бюстов, хотя изначально было подано всего 10 заявок.

Организаторы надеются, что это не последняя подобная выставка. В следующей серии может быть представлен бюст Горбачева.