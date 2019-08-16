В Германии пересмотрят контракты на сотовую связь

В Германии собираются бороться с недобросовестными мобильными операторами. Федеральный министр юстиции Кристина Ламбрехт предложила запретить автоматическое продление контрактов на предоставление услуг сотовой связи.

По мнению политика, при автоматическом продлении, некоторые мобильные операторы используют мошеннические бизнес-модели и различные ловушки, чтобы, например, увеличить стоимости предоставляемых услуг.

Согласно новому законопроекту максимальный срок автоматического продления на использование мобильного телефона будет сокращен до 3 месяцев, а срок действия контракта на обслуживание мобильным оператором - с двух до одного года.

По сведениям Министерства юстиции, четверть миллиона немецких граждан в прошлом году были не довольны мобильной связью и оказываемыми операторами услугами.

Подобные меры по защите прав потребителя, могут коснуться и других сфер обслуживания: различных абонементов, подписок, а также поставок электроэнергии и газа.