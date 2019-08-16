Порше, но не Porsche

Старейший сохранившийся автомобиль Porshe выставляется на аукцион.

Его создали в 1939 году для участия в гонке Берлин-Рим. Расположенный сзади мотор позволял машине разгоняться до 160 км/ч: обтекаемый кузов проверяли в аэродинамической трубе.

Однако показать себя на трассе она так и не смогла. Планам провести гонку помешала война, в течение которой Фердинанд Порше проявлял свои таланты в других областях машиностроения. В итоге было вручную собрано всего три экземпляра, а сохранился только один, принадлежавший самому конструктору.

Автомобиль позаимствовал решения и узлы знаменитого «Фольксваген Жук» — в разработке которого Фердинанд Порше также принимал участие. Поэтому историки спорят, можно ли назвать эту машину Porshe: серийное производство фирма начала лишь после войны, уже с другими моделями, и лишь тогда конструктор написал свою фамилию на капоте этого гоночного образца.

Организаторы аукциона рассчитывают выручить за уникальную машину 15-20 миллионов долларов.