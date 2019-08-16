Международную коалицию обвинили в "незаконных действиях"

Международная неправительственная база данных Global Legal Action Network (GLAN) и йеменская правозащитная организация Mwatana for Human Rights представили правительству Великобритании новые доказательства, по их словам, "незаконных действий" в Йемене коалиции во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами в Йемене.

Опираясь на документы, фотографии и интервью с очевидцами событий, активисты двух организаций утверждают, что все пять лет конфликта противостоящая мятежникам-хуситам коалиция допускала серьезные нарушения международного гуманитарного права, не проводила достоверного расследования допущенных злоупотреблений и занижала данные о потерях среди гражданского населения.

В интервью Euronews Джероид О'Куинн - глава Global Legal Action Network пояснил: "ОАЭ и Саудовская Аравия не смогли должным образом расследовать допущенные нарушения (в том числе незаконные авиаудары), а также отрицали сам факт нанесения подобных авиаударов. Мы представили огромный объем доказательств правительству Великобритании для принятия решения, которое ожидаем в ближайшем будущем. На наш взгляд, единственно правильное решение - прекратить систему лицензирования, которая позволяет продавать коалиции оружие".

В ноябре прошлого года Германия прекратила продажу оружия Саудовской Аравии после убийства в консульстве этой страны в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.

Global Legal Action Network и Mwatana for Human Rights пообещали обнародовать дополнительные доказательства предполагаемых нарушений международного гуманитарного права коалицией во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в конце месяца в интернет-издании Bellingcat.