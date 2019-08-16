"Человек-паук" призвал Гонконг к миру

Французский "человек-паук" вновь взобрался на один из небоскребов Гонконга. Таким образом он решил призвать местных жителей к примирению с Пекином: 57-летний Ален Робер водрузил на фасад 62-этажной башни флаг с изображенным рукопожатием. В Гонконге уже несколько недель не прекращаются протесты против закона об экстрадиции обвиняемых на материковый Китай. К дружбе ранее призвал соотечественников и владелец небоскреба - предприниматель Ли Ка-Шин, известный как Супермен. В 2017 году Роберу временно запретили приезжать в Гонконг местные власти после того, как он без разрешения взобрался на другое здание. Запрет был снят в прошлом году.