США требуют вновь задержать Grace I

Танкер Grace 1 идёт из Гибралтара в один из средиземноморских портов. Накануне гибралтарские власти отпустили судно, которое оставалось под арестом почти полтора месяца. Руководство Ирана направило письменные заверения в том, что груз — иранская нефть — не попадёт в Сирию.

Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара:

«В свете полученных нами заверений больше не осталось оснований удерживать Grace 1, он не подпадает под санкции Евросоюза. С другой стороны, минюст США попросил начать новую процедуру по задержанию судна. Этот вопрос будет рассматриваться уже в рамках договора о взаимной правовой помощи».

Соединённые Штаты продолжают настаивать на том, что танкер везёт иранскую нефть в Сирию в рамках содействия иранскому Корпусу стражей исламской революции. Именно по запросу США Grace 1 был задержан в начале июля. Вашингтон угрожает последствиями и санкциями всем, кто связан с этим судном.