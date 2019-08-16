FM4-Frequency: "забрал палатку - посадил дерево"

В Австрии в Санкт-Пёльтене открылся популярный музыкальный фестиваль FM4-Frequency. Организаторы говорят, что в этом году послушать музыку и отдохнуть на природе собрались около 150 тысяч человек.

В этом году фестиваль проходит под лозунгом: "Одно дерево за одну палатку". Организаторы намерены подобной инициативой убедить посетителей не оставлять после себя много мусора. Ежегодно гости фестиваля бросают сотни палаток на месте проведения мероприятия.

Основатель и организатор фестиваля FM4-Frequency Харри Йеннер объясняет: "Чтобы мотивировать молодежь, мы пообещали им посадить дерево за каждого, кто увезет с собой палатку. Надеемся, что высадим около десяти или даже двадцати тысяч деревьев. Мы очень рассчитываем на этих молодых людей. Они уже все понимают. Думаю, у нас получится".

В ходе фестиваля на шести различных площадках перед зрителями выступят около ста артистов, среди них The Offspring и дуэт Twenty One Pilots.