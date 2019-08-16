30-летие "европейского пикника"

Почти 30 лет назад, 19 августа 1989 г., на венгерско-австрийской границе произошло историческое событие, получившее название «европейского пикника». В этот день венгерское правительство Миклоша Немета по договоренности с правительством Австрии открыло на три часа пограничные ворота на старой Братиславской дороге. Это было сделано в рамках начавшегося в мае процесса демонтажа «железного занавеса» между двумя странами.

Но о событии узнали не только граждане Венгрии, имевшие право пересекать границу, но и сотни восточных немцев, бежавших из ГДР. У них формального разрешения на пересечение границы. Это поставило в трудное положение венгерских пограничников, присутствовавших на месте символического открытия ворот.

«Я принимал решение здесь на месте, хотя его должно было принять командование на верху, – вспоминает бывший пограничник Арпад Белла. – Но там этого не сделали. Точнее решение они приняли, но боялись, что ситуация будет развиваться неправильно. Например, Горбачев вдруг передумает. И кто тогда будет отвечать? Люди на месте».

Официальный Будапешт не давал разрешения на переход границы восточными немцами, но когда информация об этом дошла до пограничного поста сотни граждан ГДР уже оказались на территории Австрии.

«Они испытали Советский Союз и Восточную Германию на предмет: согласятся ли они с произошедшим и в какой степени», – считает историк Игнац Ромшич.

После «европейского пикника» произошёл психологический перелом. Через месяц Венгрия разрешила восточным немцам пересекать границу с Австрией уже официально, а через три месяца пала Берлинская стена.